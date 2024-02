Geen familie, wel samen begraven: bijzonder Aalsmeers graf blijft behouden

Een kunstschilderes, haar huishoudster met wie zij naar verluidt een relatie had en een bevriende homoseksuele joodse onderduiker. Het is het verhaal achter een onopvallende grafsteen op de begraafplaats van Aalsmeer. Het graf stond op de nominatie om geruimd te worden, maar blijft dankzij een nieuwsgierige bezoeker toch behouden.

Marie Madeleine is de dochter van de beroemde kunstschilder Willem de Famars Testas. De vrouw had een macro-biotische kwekerij aan de Aalsmeerse Hornweg. Tegenwoordig is dat nummer 205.

Tussen de namen in staat op de steen 'Mijn trouwe vrienden' geschreven. Het is een kleine hint naar het verhaal achter het graf dat er vermoedelijk al sinds 1945 ligt. Kunstschilderes Marie Madeleine de Famars Testas overleed namelijk vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog. Zij is de eerste die er te rusten werd gelegd.

Als we daar na zes maanden geen reactie op hebben gehad, hebben we in principe het recht om het graf te ruimen, maar daar zijn we heel voorzichtig mee." Daarom plaatst de begraafplaats eerst een bordje met een oproep bij het graf. In de hoop dat iemand het verhaal achter de drie namen weet.

Die bezoeker reageerde op een oproep van de begraafplaats. "Toen de rechthebbende van dit graf overleed, hebben we zoals altijd een brief naar het bij ons bekende adres gestuurd", legt Manu Schipper van begraafplaats Aalsmeer uit.

De moeder van Marie Madeleine nam in 1910 'keukenmeisje' (tegenwoordig huishoudster) Maria Lucia Louise Geradts in dienst. Ook haar naam staat op de grafsteen. "Haar moeder had gevraagd of zij na haar dood bij Marie Madeleine in dienst wilde gaan, omdat die niet zo goed was in huishoudelijke klussen", vertelt Frank Geradts aan NH Nieuws. Hij is de achterneef van Maria Lucia Louise en verdiepte zich in haar geschiedenis.

De twee vrouwen bleven uiteindelijk jarenlang op de kwekerij wonen en Maria Lucia Louise nam deze over toen Marie Madeleine overleed. De twee zouden naar verluidt een relatie hebben gehad, maar dat weet niemand zeker.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleefden ze angstige jaren. "In 1941 werd door een bominslag een deel van het dak van het huis aan de Hornweg vernield. Mijn vader en zijn broer hebben dat toen provisorisch gerepareerd."

Zelfmoord

Fabian (Fé) van Genderingen, die als tweede in het graf werd begraven, mocht tijdens diezelfde oorlog onderduiken bij de broer van Lucia Louise in Loosduinen. Direct na de oorlog is hij bij Lucia Louise in Aalsmeer gaan wonen. Tussen Fé en Lucia Louise ontstond toen een hechte vriendschap.

Zijn leven kent een tragisch einde, vertelt Geradts. "Na de oorlog kwam hij erachter dat zijn hele familie door de Duitsers was vermoord. Hij kon dat niet verdragen en heeft toen een einde aan zijn leven gemaakt."