Willems klompen werden van zijn grafsteen gestolen: "Dit doe je gewoon niet"

Weduwe Carla de Zeeuw uit Schagen wist niet wat ze hoorde. De klompen die haar man zelf had uitgekozen als monumentje op zijn graf, zijn verdwenen. Hij was al jaren ziek en wist precies hoe zijn laatste rustplaats er uit moest komen te zien. Maar onbekenden hebben de klompen nu gestolen. Carla hoopt dat er getuigen zijn.

Een kennis die vaak over de begraafplaats loopt bracht het slechte nieuws. "Ze belde op en durfde het bijna niet te vertellen", zegt Carla de Zeeuw. "Het was in de middag en zei dat de klompen weg waren. Het is verdrietig, heel verdrietig."

Carla's man Willen droeg altijd klompen. "Iedereen in Schagen kenden Willem zo. Hij droeg het liefste nog klompen naar een bruiloft", vertelt Carla. Samen laten ze er al voor zijn overlijden een soort monumentje van maken. "Het was zijn eigen idee om de klompen bij het graf te zetten. We zijn samen naar Winkel gegaan waar we de klompen hebben laten inkisten."

