Bronzen grafbeelden gestolen: "Mijn vader spaarde zijn leven lang voor een mooi graf"

Toen de zus van Dirk Scholtens een bloemetje kwam brengen voor het graf van hun ouders in Purmerend zag ze dat de bronzen beelden van twee engeltjes weg waren. En bij het graf ernaast van hun geliefde oom en tante is een groot Mariabeeld gestolen. Een schok voor de familie. "Mijn vader heeft zijn leven voor een mooi graf gespaard. Dat vond hij belangrijker dan op vakantie gaan", zegt Dirk met tranen in zijn ogen.

Het graf van de ouders van Dirk zoals het was voor de diefstal van de beelden. - NH Nieuws

De graven van Dirks ouders en zijn oom en tante op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Purmerend zijn precies hetzelfde. Het enige verschil is de kleur van het marmer. Het zegt iets over de familieband.

"We woonden allemaal in een straat naast elkaar. Mijn ouders, de zus van mijn vader en haar man en ik met mijn gezin", vertelt Dirk terwijl hij met zijn hand over de plek waar een van de twee engeltjes stond strijkt. Zijn vader stierf slechts zeven maanden na zijn moeder.

De beeldjes van de engelen waren enkel aan het graf gelijmd. "Daardoor kun je het er makkelijk vanaf trekken." Met het grote Mariabeeld in de nis van het graf van zijn oom en tante is hetzelfde gebeurd. Een beeld op het graf van zijn nichtje, iets verderop is ook gestolen.

Zo'n zelfde Mariabeeld bij het graf van zijn ouders heeft Dirk kunnen redden. "Dat stond heel goed vast. Het lukte de dieven niet om het los te krijgen. Toch heb ik met mijn broer dat beeld losgewrikt en mee naar huis genomen. Uit voorzorg."