De Peiling: ik wil meer weten van mijn stamboom

Het Regionaal Archief in Alkmaar organiseert vandaag voor het eerst een voorouderspreekuur, dat is bedoeld voor mensen die meer willen weten over hun eigen familiegeschiedenis en hoe je dat het beste kunt onderzoeken. Steeds meer mensen doen daar onderzoek naar. Ben jij er ook mee bezig? Of niet zo geïnteresseerd in je stamboom?

