Husky's mogen blijven leven na dodelijke aanval op schapen en alpaca's

De twee husky's die in Eemnes meerdere boerderijdieren hebben aangevallen mogen in leven blijven. Dat meldt RTV Utrecht . De faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Utrecht adviseert na gedragsonderzoek dat de twee honden een andere eigenaar kunnen krijgen. Het Openbaar Ministerie is het hiermee eens.

De twee honden werden in januari in beslag genomen nadat ze waren losgebroken en vier schapen in een weiland aan de Wakkerendijk in Eemnes hadden opgejaagd. Eén van de schapen moest vanwege de bijtverwondingen ter plekke worden afgemaakt. Een ander schaap raakte zwaargewond.

Eind september ging het ook al fout toen diezelfde honden een kudde alpaca's aanvielen. Hierbij werd één alpaca gedood en raakten drie andere gewond. Enkele dagen later konden de honden weer terug naar huis.

Hoewel de baasjes na de aanval in januari direct afstand van de dieren hebben gedaan, doet het OM nog wel onderzoek of de baasjes vervolgd moeten worden voor de dodelijke aanvallen van hun honden. Wanneer de honden een nieuwe eigenaar krijgen is nog niet bekend.