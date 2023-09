Alpacabloedbad in Eemnes: drachtig dier dood, meerdere gewond

In Eemnes is gistermiddag een kudde alpaca's door twee honden aangevallen. Dat gebeurde bij de Gooische Alpacaboerderij aan de Wakkerendijk. Eén van de alpaca's raakte bij de aanval dermate zwaargewond dat het dier niet meer behandeld kon worden. Een dierenarts liet de alpaca niet veel later inslapen. Dit bevestigt Marco Groot, eigenaar van de boerderij.

Rond 13.00 uur vond de aanval op zijn kudde plaats. "Ik was thuis en hoorde een vreselijk geluid. Toen ik uit het raam keek, dacht ik dat twee jonge wolven aan het jagen waren." Groot pakte een stok en rende naar ze toe. "Het lukte me maar half de honden te verjagen, want als ik met de ene bezig was, ging de andere alweer richting de alpaca's."

In totaal zijn zo'n zeven alpaca's gewond geraakt, vier daarvan moesten gehecht worden. "Drie van de zwaargewonden zijn drachtig. Net als het beestje dat nu overleden is. En ik vrees dat uiteindelijk nog eentje het niet gaat redden", vertelt Groot aan RTV Utrecht .

Aangifte

De twee honden zijn inmiddels in beslag genomen, laat een woordvoerder van de politie weten. "We gaan nu onderzoeken hoe dit precies kon gebeuren. Vervolgens kijken we wat we met de honden doen."

Groot heeft op zijn beurt aangifte gedaan. "Niet alleen omdat dit nooit meer moet gebeuren, maar ook omdat er voor mij kosten aan verbonden zijn."

Op zijn Gooische Alpacaboerderij kun je op afspraak eten en knuffelen met de alpaca's. Of dat voorlopig mogelijk is, weet Groot niet. "Ik denk dat we eerst even gesloten blijven."