Husky's die alpaca's verwondden en doodbeten mogen toch terug naar hun baasjes

De eigenaren en medewerkers van de alpacaboerderij waren verbijsterd nadat zij zaterdag van de politie te horen kregen dat de husky's terugkeren naar hun baasjes, vertellen ze tegen RTV-Utrecht.

Francis Kallenbach, die bij de alpacaboerderij werkt, zegt tegen RTV-Utrecht: "Het enige wat ze ons verteld hebben, is dat de honden terugkomen, maar de exacte dag is nog onduidelijk. We zijn echt verrast." Er lijken geen maatregelen van justitie te zijn genomen, volgens Kallenbach.

Muilkorf

Het OM heeft het besluit over de terugkeer van de honden genomen. "Dit betreft altijd maatwerk, maar er zijn wel richtlijnen", zegt een woordvoerder. "Na een eerste bijtincident volgt er in beginsel geen strafrechtelijk ingrijpen. De hond blijft bijna altijd bij zijn eigenaar. Daar is in dit geval ook sprake van. De honden zullen dus worden teruggegeven aan de eigenaar."

Wel wordt een bijtincident door de politie geregistreerd en wordt met de eigenaar gekeken hoe een bijtincident in de toekomst kan worden voorkomen. De gemeente Eemnes laat in een reactie aan RTV Utrecht weten voornemens te zijn een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen. Maar dat kan op z'n vroegst pas over twee weken opleggen.