Husky's vallen na alpaca's opnieuw vee aan: twee schapen gewond, één dood

Twee husky's hebben in een weiland aan de Wakkerendijk bij Eemnes een groepje van vier schapen aangevallen, één schaap overleefde het niet. Het gaat om dezelfde husky's die in september vorig jaar een groep alpaca's aanvielen en daarbij ook een slachtoffer maakten.

De aanval gebeurde vanochtend even na 9.00 uur. De twee honden liepen volgens de eigenaar van de schapen los in het weiland. "Mijn vrouw was op dat moment alleen thuis en hoorde plotseling veel geblaf en zag wat er aan de hand was. De politie moest er aan te pas komen om de honden van de schapen los te krijgen", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Eén schaap dood

Op dat moment waren er al twee schapen gewond. Eentje is al noodgedwongen ter plekke afgemaakt, een tweede schaap is er volgens de eigenaar ernstig aan toe.

De andere twee staan inmiddels binnen. "Ik heb ze voor de hobby. Vorig jaar hadden we nog veertien schapen, toen zijn we er veel verloren door de blauwtong. En nu dit, dat is wel schrikken."

Gedragstest

De honden zijn door de politie met toestemming van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Zeker is dat ze niet meer terugkeren bij de eigenaren, zij hebben vrijwillig afstand gedaan van de beesten. "Ze worden onderworpen aan een gedragstest voordat bepaald wordt wat er met ze gaat gebeuren", laat een woordvoerder weten.