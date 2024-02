De Peiling: snelwegen blokkeren gaat te ver

Zaterdag willen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de A10 weer blokkeren. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft ze opgeroepen om dit niet te doen, omdat het zorgt voor veel overlast en problemen voor hulpdiensten van het nabijgelegen VU-ziekenhuis, maar het ziet ernaar uit dat de actievoerders daar niet naar gaan luisteren. Wat is jouw mening over deze blokkades?

De laatste tijd werden er vaker wegen geblokkeerd door boze boeren. Uit onderzoek van Kieskompas en de regionale omroepen blijkt vandaag dat de helft van de Noord-Hollanders deze vorm van actievoeren afkeurt.

Hoe denk jij daarover? Gaat het blokkeren van een snelweg te ver? En heb je daardoor ook minder begrip voor het doel van de acties? Heb jij zelf wel eens actie gevoerd voor het een of ander, of gedemonstreerd, en hoe ging dat toen?