Weer een auto in de brand in Den Helder: "Er is een pyromaan actief"

Rond half zes 's ochtends werd de Helderse Marco Heins wakker gebeld door de politie. "Of ik even naar buiten wilde komen", vertelt hij. "Want m'n auto stond in de brand." Heins schrikt zich te pletter als hij het hoort.

Een oplettende voorbijganger spotte de vlammen onder de auto en schakelde meteen de brandweer in. "Gelukkig maar", aldus Heins. Het lijkt erop dat de schade beperkt is gebleven.

Heins' auto is door de politie meegenomen voor forensisch onderzoek. Wat achterblijft is een gesmolten hoopje aanmaakblokjes op de parkeerplaats. Alles wijst erop dat de brand is aangestoken, maar waarom? Heins weet het niet. "Ik ben de liefste jongen van Den Helder", zegt hij zelf. "Maar nu ben ik behoorlijk pissig."

Pyromaan

Heins is niet de enige wiens auto (bijna) in vlammen opging in Den Helder. In totaal werd er in 2023 41 keer brand gesticht in een voertuig, blijkt uit cijfers van de politie. Ter vergelijking: in 2022 was dat 28 keer.

"Er is een pyromaan actief in Den Helder", vermoedt Heins. Dat is hem verteld door de brandweer nadat ze zijn auto hebben geblust. De politie legt uit dat er in de volksmond al snel over een pyromaan wordt gesproken. "Maar dat is dus zelden of nooit het geval, blijkt uit onderzoek." Meestal gaat het volgens de woordvoerder om een conflict in de relationele sfeer of een zakelijk geschil.