Twee mannen aangehouden voor nachtelijke autobrand in Den Helder

Twee mannen van 22 en 35 jaar uit Den Helder zijn aangehouden op verdenking van het in brand steken van een auto aan de Sparrenstraat in Den Helder, afgelopen december. Hoewel ze inmiddels zijn vrijgelaten, blijft de politie ze als verdachten beschouwen.

De brand in de wijk Nieuw Den Helder ontstond in de nacht van 18 op 19 december en werd rond 2.00 uur opgemerkt door buurtbewoners. Hoewel de brandweer er snel bij was, kon niet worden voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie ging al direct uit van brandstichting.

Nu blijkt dus dat twee mannen ervan worden verdacht de auto in brand te hebben gestoken. Wat hun rol precies zou zijn geweest, is niet bekend. De mannen zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten in de zaak. De recherche gaat door met het onderzoek.