Nachtelijke zoektocht door Visbuurt Den Helder na poging autobrand

De politie heeft vannacht een grote zoekactie uitgevoerd naar iemand die heeft geprobeerd een auto in de fik te steken in de Visbuurt in Den Helder. Daarbij werden een politiehelikopter en honden ingezet. De actie was vergeefs, want de dader was gevlogen.

Foto: Prio1DenHelder

De politie kreeg rond 1.45 uur de melding binnen over de poging tot autobrand. De hulpdiensten waren er snel bij, waardoor kon worden voorkomen dat de auto volledig afbrandde. Om de dader op te sporen, werd de Visbuurt afgezet en ging er een helikopter de lucht in, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook werden er in de buurt auto's aangehouden. Alle moeite was voor niks, want er is niemand opgepakt. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Prio1DenHelder