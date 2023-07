Politie jaagt op dader(s) van reeks vermoedelijke brandstichtingen Den Helder

Bewoners van de Visbuurt in Den Helder worden al twee nachten achter elkaar opgeschrikt door branden. Afgelopen nacht ging een bestelbus aan de Nieuwstraat in de fik, vrijwel tegelijkertijd gevolgd door een brand van een nabijgelegen schuur. De nacht ervoor ging ook al een auto in vlammen op. In alle gevallen gaat het om brandstichting, blijkt nu.

Een getuige zegt dat op het linker voorwiel van de bestelbus vermoedelijk een aanmaakblokje was gelegd. Datzelfde was vermoedelijk ook gebeurd bij de autobrand de nacht ervoor.

Bij de autobrand in de nacht van dinsdag op woensdag is de brandstichting bewezen, bij de twee branden van afgelopen nacht wordt eveneens uitgegaan van opzet.

Twee jaar geleden waren er ook regelmatig autobranden in Den Helder. In alle gevallen werd uitgegaan van brandstichting. De helft ervan was toen in de Visbuurt. Daders zijn voor zover bekend nooit getraceerd. Ook afgelopen maanden waren er in Den Helder weer veel autobranden.