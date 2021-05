Weer autobrand in Den Helder: mogelijk aangestoken (net als de anderen)

In Den Helder zijn gisteravond weer twee auto's afgebrand. Dat brengt het totaal aan autobranden na nog maar vierenhalve maand op acht. Vorig jaar gingen in de marinestad twintig auto's in vlammen op. De politie zei vorige week een pyromaan niet uit te sluiten , maar ze gaat er vooralsnog niet vanuit.

Waar vier van de acht branden in de Visbuurt waren, was de recentste brand in de wijk Nieuw Den Helder. Op de Treilerstraat bleken gisteravond rond 22.45 uur twee geparkeerde auto's in brand te staan. Mogelijk is de brand overgeslagen van de ene naar de andere auto.

Ze waren niet meer te redden. Net als de vorige branden - dit is de vijfde in Den Helder in drie weken tijd - denkt de politie aan brandstichting. Met sporen- en buurtonderzoek hoopt ze meer te weten te komen over de oorzaak van de brand en wie er eventueel voor verantwoordelijk is. Verder zoekt ze camerabeelden en hoopt ze getuigen te kunnen spreken.

Bekijk op de kaart hieronder waar alle autobranden in Den Helder dit jaar zijn geweest.