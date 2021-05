Derde auto in twee weken tijd uitgebrand: "Spreken van pyromaan is nog te voorbarig"

Voor de derde keer in iets meer dan twee weken tijd is vannacht een auto uitgebrand in Den Helder. Er wordt aan brandstichting gedacht; ook bij de vorige twee auto's was dat de oorzaak. Toch vindt de politie het nog te voorbarig om te denken aan een pyromaan. "Meestal is er sprake van een relationeel conflict, een auto is dan een makkelijk doelwit."

Er zijn nog geen personen aangehouden in verband met de autobrand(en). "We onderzoeken de drie recente autobranden apart van elkaar", zegt politiewoordvoerder Willem Gijzenbeek. "Vandaag doen we ook nog verder forensisch onderzoek op een parkeerterrein tussen de Nieuwstraat en de Brouwerstraat, waar de laatste autobrand was."

Bij de vorige twee auto's zijn aanwijzingen gevonden die wijzen op brandstichting. Ook nu wordt opzet niet uitgesloten. De politie is op zoek naar getuigen van de brand. "We sluiten niet uit dat de branden met elkaar te maken hebben", aldus Gijzenbeek, "al komt het wel vaker voor dat er dicht op elkaar meerdere auto's in vlammen opgaan."