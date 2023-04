Den Helder geteisterd door autobranden, inwoner voor tweede keer de klos

Aan de 1e Vroonstraat in Den Helder is vannacht een auto volledig uitgebrand. Een jaar geleden werd de auto van deze eigenaar ook in brand gestoken, destijds door middel van een vuurwerkbom. Naast de uitgebrande auto raakten vannacht nog twee auto's en een fiets beschadigd. Ook de woningen vlakbij de auto liepen schade op: in meerdere woningen knapten de ramen aan de voorgevel. Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in de stad.

"Mijn dochter is er gevoelig voor, die slaapt dan weer slecht", vertelt omwonende Jouke Bijl. "Het ging sinds de vorige brand net weer wat beter, nou heb je dit weer en dan beginnen we weer van vooraf aan."

De brandende auto's stonden voor het huis van Bijl. De auto van zijn vrouw was een van de twee die ook vlam vatte. Alle ramen in de voorgevel van hun huis knapten door de hitte.

Bijl: "Dit is de tweede keer hier, dus we hadden vrij snel door dat het om een auto ging. Snel naar beneden gaan en zo snel mogelijk 112 bellen. Ja, schrikken. Toen de hulpdiensten waren moesten we ontruimen, dus allebei de kinderen wakker gemaakt."

"Ik hoop dat er snel wat aan gedaan wordt, dat het een keer ophoudt", vervolgt hij. "De marechaussee zei gisteren ook tegen me: 'het is om de haverklap en het is onmogelijk voor ons om het voor te zijn. Vanavond kan het in Julianadorp gebeuren, dan weer in de Schooten, dan weer in het centrum'."

Het is vaker raak in Den Helder. In de afgelopen weken brandde er zeker zes keer een auto af en ook in 2022 werd er geregeld melding gemaakt van autobranden.