Autobrand in Den Helder, één bestelbus volledig uitgebrand

Ter hoogte van de Albert Heijn aan de Meeuwenstraat stonden in de vroege maandagochtend twee auto's in de brand. Hierbij is een bestelbus volledig verwoest en een naast geparkeerde personenauto zwaar beschadigd geraakt.



Mediapartner Alkmaar Centraal meldt dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn op brandstichting en dat de politie de brand in onderzoek heeft. De brand is extra opvallend omdat er in Den Helder de afgelopen maanden vaker voertuigen in brand zijn opgegaan. Of er een verband is met deze brand dat is onduidelijk.