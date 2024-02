Twee explosies in één maand tijd op Gorslaan in Purmerend, vermoedelijk zwaar vuurwerk

Afgelopen nacht is er aan de Gorslaan in Purmerend weer een explosie geweest. Dit is de tweede keer in een maand tijd. De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is in Purmerend. De gemeente werd afgelopen jaar vaker opgeschrikt door explosies bij woningen. Zo ging er in oktober een explosief af bij een woning aan de Veenweidestraat in Purmerend en in augustus werd een brievenbus van een woning aan de Bachstraat in Purmerend vernield door zwaar vuurwerk.

De politie weet nog niet of er een verband is tussen de explosies. De schietpartij eerder deze week staat er volgens de politie in ieder geval wel los van.

Explosie in Zaandam

Naast de explosies in Purmerend, wordt er ook gekeken of er een verband is met de explosie in Zaandam. Gisteren zijn aan de Bloemstraat brievenbussen gesneuveld van een portiek. Zowel als in Purmerend als in Zaandam raakten niemand gewond.

De politie zoekt naar aanleiding van de explosie in Zaandam een jonge man. Het zou gaan om een man met een lichte huidskleur van ongeveer twintig jaar oud. De man droeg op de dag van de explosie donkere kleding en een masker voor zijn mond.

Naast getuigen zoekt de politie naar camerabeelden van beide explosies.