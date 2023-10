Opnieuw explosief afgegaan bij Purmerendse woning

Bij een woning aan de Veenweidestraat in Purmerend is vannacht rond 3.10 uur een explosief afgegaan. De politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

Een buurtbewoner vertelt tegen Regio Purmerend weten dat het ging om drie explosies die kort na elkaar plaatsvonden.

Kort na de explosie was de brandweer aanwezig, politie en Team Explosieven Verkenning volgden kort daarop. Er is niemand gewond geraakt en ook niemand aangehouden.

Verband onduidelijk

Of deze explosie iets te maken heeft met de eerdere schietpartijen, brandbommen en afpersing is nog onduidelijk. Het afgelopen jaar is het heel onrustig in de gemeente Purmerend. Zo gingen er meerdere explosieven af en werden er ook woningen gesloten.