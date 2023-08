Weer explosie in Purmerend, brievenbus aan gort

Share to Nextdoor

De voordeur van een woning aan de Bachstraat in Purmerend is gisteravond vernield. De politie vermoedt dat dit met een stuk zwaar vuurwerk is gedaan. Er raakte niemand gewond bij de explosie.

Explosie bij voordeur in Purmerend - Foto's: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Iets voor half elf 's avonds galmde er een harde knal door de Bachstraat. De brievenbus en de voordeur van de woning zijn flink beschadigd. De bewoners van de woning waren thuis op het moment van de knal. Er ontstond geen brand door de explosie en er raakte niemand gewond. Het onderzoek is nog in volle gang en volgens de politie hebben twee getuigen de explosie gezien. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie is er nog geen link te leggen met de eerdere explosies in Purmerend.

