Opnieuw explosie in Purmerend, scherven vliegen door de kamer

Aan de Kraggeveenstraat in Purmerend heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Het gaat zeer waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Er raakte bij de explosie niemand gewond. Een geschrokken inwoner laat weten: "Ik zag een lichtflits via mijn camerasysteem, niet veel later volgde een harde knal."

Schade aan keukenraam bij woning in Purmerend na explosief - Aangeleverd

De bewoner van het huis aan de Kraggeveenstraat lag gisteravond rustig tv te kijken, toen hij plots een lichtflits zag op zijn camerasysteem. Eén seconde later vloog het glas door de kamer en volgde een enorme knal. "Eerst ben ik naar boven gerend om te kijken of mijn vrouw en kind niks mankeerden, dat was gelukkig niet het geval." Gelijk daarna belde de bewoner de politie. Ook de rest van de buurt werd gisteravond rond 23.45 uur opgeschrikt door een harde knal. Niet veel later bleek dat dit een explosief betrof dat aan de voorzijde van de woning was afgegaan. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het hierbij zeer waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Harde knal Door de harde knal is er schade aan het keukenraam van de woning ontstaan. Niemand raakt bij de explosie gewond. De bewoner laat weten dat hij na de harde knal nog geprobeerd heeft de daders op het spoor te komen, maar zonder resultaat. In de buurt hangen veel camera's. Zo laat een buurtbewoner aan NH weten dat de politie zijn camerabeelden inmiddels heeft opgevraagd. Hij vervolgt: "Hierop waren twee jongens te zien in de leeftijd 15-17 jaar met hoodies."De politie doet onderzoek naar wat zich gisterenavond bij de woning aan de Kraggeveenstraat heeft afgespeeld en roept getuigen op zich bij hen te melden.