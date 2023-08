Burgemeester sluit woning in Purmerend na explosie

Een woning aan de Kraggeveenstraat in Purmerend is op last van de burgemeester voor een maand gesloten. Een week geleden ging er bij de woning een explosief af. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in bij de buurt.

Schade aan keukenraam bij woning in Purmerend na explosief - Aangeleverd

Op de avond van 27 juli vlogen de scherven door de woning na een enorme knal. Zeer waarschijnlijk is er zwaar vuurwerk afgestoken bij de woning. "Eerst ben ik naar boven gerend om te kijken of mijn vrouw en kind niks mankeerden, dat was gelukkig niet het geval", vertelde de bewoner de ochtend na de explosie tegen NH. Daarna heeft de bewoner de politie gebeld. Stevig optreden Voor burgemeester Ellen van Selm is deze explosie reden genoeg om de woning voor een maand te sluiten. Ook wordt er cameratoezicht geplaatst in de straat. "Dit geweldsincident heeft impact op zowel bewoners als de buurt", aldus burgemeester Ellen van der Selm. "We treden hier stevig tegen op. Daarom neem ik deze maatregelen om bewoners en omwonenden te beschermen." De daders De bewoner laat weten dat hij nog geprobeerd heeft de daders op het spoor te komen, maar zonder resultaat. In de buurt hangen veel camera's. Zo liet een buurtbewoner aan NH weten dat de politie zijn camerabeelden inmiddels heeft opgevraagd. "Hierop waren twee jongens te zien in de leeftijd 15-17 jaar met hoodies." Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.