Veroordeelde oud-Ajacied Quincy Promes krijgt eigen dramaserie

De miniserie is geïnspireerd op het roerige leven van de 32-jarige Promes. Volgens Nu.nl volgt de serie de voetballer door verschillende fasen van zijn leven: van zijn terugkeer bij Ajax na internationale avonturen tot zijn betrokkenheid bij criminele activiteiten. De dramaserie zou een combinatie worden van feiten en fictieve elementen.

Promes speelt op dit moment in Rusland bij Spartak Moskou. Eerder speelde hij bij Ajax, FC Twente, Sevilla en Go Ahead Eagles. De aanvaller debuteerde in 2014 in het Nederlands elftal. In 2021 speelde hij op het EK zijn vijftigste en laatste interland.

6 jaar cel

Vorige week woensdag heeft de rechtbank Promes veroordeeld tot 6 jaar cel voor zijn rol bij de invoer van twee partijen cocaïne. Medeverdachte Marylio V. kreeg dezelfde straf.

In het begin van 2020 zouden de twee neven via de haven van Antwerpen twee partijen drugs hebben ingevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, werd nooit gevonden. De tweede partij werd wel onderschept.

Afgelopen donderdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) beslag heeft gelegd op negen panden van de oud-Ajacied. De bewoners mogen hier wel blijven wonen, maar de huizen mogen niet worden verkocht. Daarmee wil het OM voorkomen dat Promes zijn huizen verkoopt en daarmee het gemoeide geld wegsluist.

Neersteken neef

In juni vorig jaar werd de voetballer ook veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor zware mishandeling. In 2020 stak hij zijn eigen neef tijdens een ruzie op een familiefeest in Abcoude in het been. Een pees in de knie van het slachtoffer werd bij de steekpartij volledig doorgesneden. Naast zijn celstraf moest Promes zijn neef een schadevergoeding van 7000 euro betalen.

Ondanks dat Promes is veroordeeld voor beide strafzaken, heeft dit tot nu toe geen directe gevolgen omdat de voetballer op dit moment in Rusland verblijft. Wanneer de voetballer terugkeert naar Nederland zal hij direct worden gearresteerd.