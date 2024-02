Scorende Ould-Chikh gelooft heilig in Volendamse handhaving: "Is realistisch"

Een geweldig doelpunt van Bilal Ould-Chikh na drie minuten gaf FC Volendam een droomstart in de kelderkraker tegen Vitesse. Toch mochten de Palingboeren van geluk spreken dat het duel in 1-1 eindigde. "Ik vind het realistisch dat we erin blijven."

"Elk punt telt", aldus de optimistische Bilal Ould-Chikh - NH Nieuws

"Elk punt telt", was de eerste gedachte van Bilal Ould-Chikh na het laatste fluitsignaal. "Ik vind dat de 1-1 ook overeenkomt met het wedstrijdbeeld." Met dit resultaat schiet FC Volendam niet veel op. De club uit het vissersdorp blijft zeventiende, wat directe degradatie aan het einde van het seizoen betekent. Drie keer de lat Waar Ould-Chikh vond dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, daar zal de neutrale toeschouwer een iets andere conclusie trekken. De Arnhemmers waren namelijk veel dreigender en raakten onder meer drie keer de lat. "Alleen gaat de bal er niet in", aldus een glimlachende Ould-Chikh. "In het veld had ik niet het gevoel dat Vitesse echt goed speelde." Tekst loopt door onder de video.

Bilal Ould-Chikh genoot van zijn treffer namens FC Volendam - NH Nieuws

"Chocoladebeen" Hoogtepunt voor FC Volendam was de treffer van Ould-Chikh na drie minuten spelen. De aanvaller uit Blaricum dribbelde het halve veld over en na een schijntrap schoot hij de bal keurig in de rechterhoek. "Met m'n chocoladebeen en volgens mij een hele mooie treffer." Opvallend is dat Ould-Chikh pas op twee treffers staat dit seizoen. Een speler met zoveel klasse, maar zelden dus doeltreffend. "Die vraag stel ik ook vaak aan mezelf." Wel staat de creatieve flankspeler al op vijf assists. "Daar probeer ik in de dubbele cijfers te komen."