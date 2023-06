Drie keer uit de selectie gezet, maar FC Volendam gunt Bilal Ould-Chikh nieuwe kans

Als over anderhalve week FC Volendam de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint dan is Bilal Ould-Chikh daar gewoon bij. De aanvaller werd afgelopen seizoen drie keer uit de selectie gezet, maar krijgt een nieuwe kans.

Half april werd Ould-Chikh om disciplinaire redenen voor het restant van het seizoen uit de selectie gezet. Directeur voetbalzaken Jasper van Leeuwen gaf toen aan dat er in de zomer gekeken zou worden naar een oplossing die het beste is voor beide partijen. Het contract met de speler loopt nog tot medio 2025.

"Bilal moet weer laten zien wat hij kan en nog beter, want het is een gouden ventje" Directeur voetbalzaken FC Volendam Jasper van Leeuwen

"Bilal moet leren van zijn fouten", zegt Van Leeuwen nu. Hij wil niet specifiek op het gedrag van de 25-jarige voetballer ingaan. "Het zijn bij hem kleine dingen die zich opstapelen en dan groeit de irritatie. Hij moet daar mee leren omgaan, want zoals Wim (Jonk, red.) zegt: 'Dit is profvoetbal'. Bilal moet weer laten zien wat hij kan en nog beter, want het is een gouden ventje."

"Ik zeg wat in me opkomt" FC Volendam-speler Bilal Ould-Chikh

Begin maart liet een scorende Ould-Chikh tegen FC Emmen zien hoe hij voor FC Volendam van waarde kan zijn, terwijl hij ook een andere kant heeft. "Ik ben een jongen met een mening, best wel direct. Ik zeg wat in me opkomt." Tekst gaat verder onder de video.

"Opvliegend typetje" Ook trainer Wim Jonk sprak zich na die wedstrijd uit over Ould-Chikh. "Hij is natuurlijk een beetje een opvliegend typetje dat moeilijk kan omgaan met druk en een bepaalde spanning." Tekst gaat verder onder de video.

Huurlingen De Inter-huurlingen Filip Stankovic en Gaetano Oristanio en de van Feyenoord geleende Franco Antonucci staan 3 juli niet op het veld in Volendam. Zo lang er geen nieuwe overeenkomst is, keren zij terug naar hun eigenlijke werkgever. Bovendien heeft Oristanio nog vakantie, omdat hij pas op het laatste moment afviel voor de definitieve selectie van Jong Italië. Tekst gaat verder onder de foto.

Omgekeerd keert de aan Telstar verhuurde Koen Blommestijn weer terug bij FC Volendam. Door een slepende blessure werd het verblijf in Velsen-Zuid niet wat de aanvaller er vooraf van verwacht had. Trainer Mike Snoei zette Blommestijn acht keer in de basis en gunde hem vijf invalbeurten. Zijn doelpuntentotaal bleef steken op twee treffers. Omdat Blommestijn nog revalideert van een operatie, staat hij evenmin op het trainingsveld.

Contractspelers '23/'24: Lauwers, Van Oefelen, Mbuyamba, Benamar, Mirani, Flint, Van Duijl, Murkin, Plat, Buur, Payne, Twigt, Eiting, W. Ould-Chikh, Nazih, Klomp, Antonioli, Gustavo, El Kadiri, Douiri, Van Mieghem, Mühren, Veerman, Zeefuik, Tol, Johnson, B. Ould-Chikh, Blommestijn Vertrokken: Stankovic (terug naar Inter), Oristanio (terug naar Inter), Antonucci (terug naar Feyenoord), Read (Feyenoord), Maloney (nnb), James (nnb), Blom (Quick Boys)

Op papier heeft de eredivisionist nu al een grote selectie voor komend seizoen. Al is niet zeker of alle spelers die zich in de kijker hebben gespeeld blijven. Met name aanvoerder Carel Eiitng staat er goed op. Tekst gaat verder onder de foto.

Van Leeuwen: "Er is ongetwijfeld interesse, maar ik weet verder van niks." Bij een serieus bod van een geïnteresseerde club zal FC Volendam ook gaan praten.

"Carel Eiting is bij Volendam gekomen met het idee dat Volendam een springplank is" Directeur voetbalzaken FC Volendam Jasper van Leeuwen

"Carel is bij Volendam gekomen met het idee dat Volendam een springplank is. Het zou daarom gek zijn als we een overgang blokkeren. Alleen zijn de voorwaarden heel belangrijk. En wanneer het gebeurt, weten we niet. Ik hoop niet komend seizoen", aldus Van Leeuwen. Aanwinsten Nieuwe spelers heeft FC Volendam nog niet aangetrokken. Van Leeuwen verwacht niet dat er op korte termijn versterkingen kunnen worden gepresenteerd. "Dat heeft ook te maken met de vertrekkers. Al hebben we natuurlijk nog wel een keeper nodig. Of dat nou Stankovic is die blijft of een andere keeper. En op de linksbackpositie is James weg. Dus je kijkt wel: 'wat als Murkin vertrekt?'" Maandag 3 juli is de eerste training van de selectie van FC Volendam onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthias Kohler.