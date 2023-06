Het kwam voor velen als een gigantische verrassing; Wim Jonk maakte gisteren bekend te stoppen als hoofdtrainer bij FC Volendam. Hij wordt technisch manager bij Het Nieuwe Oranje en draagt het stokje over aan assistent-trainer Matthias Kohler. Wie is de 31-jarige Duitser, die komend seizoen voor de groep staat in Volendam?

De jonge Duitser gooide het roer om en werd in 2012 DFB-trainer in Zuid-Baden. Hij wilde eigenlijk aan de slag bij FC Barcelona of Ajax, de beste clubs qua jeugdopleiding. “Helaas was er op dat moment geen telefoonnummer op internet dat ik kon bellen”, vertelde Kohler in 2021 tegen de Zwitserse krant BZ Basel. Bij de Zuid-Afrikaanse variant van Ajax was er wel een nummer wat hij kon bellen, waardoor hij ging werken bij Ajax Cape Town. De club had echter te weinig budget om hem in dienst te nemen. Om zijn verblijf in Zuid-Afrika te kunnen bekostigen moest hij daarom een aantal maanden werken in een fabriek.

De liefde voor het spelletje begon voor Matthias Kohler al op jonge leeftijd. Op zijn vijfde ging hij voetballen in Duitsland, waarna hij in zijn jeugd ook nog even in Zwitserland voetbalde bij FC Schaffhausen. Kohler kwam enkele jaren later terecht bij de O-19 van SC Freiburg met bekende teamgenoten als Oliver Bauman, Nicolas Höfler en Jonathan Schmid. Zij haalden allemaal de Bundesliga, maar Kohler niet. Door twee zware kruisbandblessures gaf hij de droom om profvoetballer te worden op.

Uit onvrede richtten Jonk en consorten Cruijff Football op, een bedrijf dat clubs en verenigingen adviseerde. Kohler was daar ook onderdeel van, maar vertrok om te gaan werken bij AS Trencin, de Slowaakse voetbalclub van Tscheu La Ling. Aan het eind van het seizoen 2018/19 werd hij interim-trainer en zorgde hij ervoor dat de club zich handhaafde.

De periode van Kohler en Jonk bij de Amsterdammers was eind 2015 abrupt afgelopen. Johan Cruijff, die samen met Jonk en anderen had gezorgd voor de fluwelen revolutie, kregen steeds meer onenigheid met de directie. Dat conflict liep zo hoog op, dat Cruijff en zijn volgelingen (o.a. Jonk en Kohler vertrokken uit Amsterdam).

Door een aantal innovaties door te voeren bij de Zuid-Afrikanen viel hij op bij Ajax. Marc Overmars, Edwin van der Sar en Ruben Jongkind raakten overtuigd van Kohler en haalden hem naar de Amsterdamse club. De samenwerking tussen Kolher en Jonk was daarmee geboren. Jonk was bij Ajax werkzaam als lid van het technisch hart. Kohler hielp in diezelfde periode bij de Amsterdammers mee aan de ontwikkeling van de afdeling methodiek.

La Ling was overtuigd en wilde hem als trainer houden. Kohler bleek alleen niet over de geschikte papieren te beschikken en vertrok in oktober 2019 uit Slowakije. De Duitser kwam vervolgens terecht bij FC Basel. Daar trainde hij de O-18 en 0-21, voordat Jonk hem in 2021 naar Volendam haalde. “Het is speciaal om weer met deze groep Cruijffianen samen te gaan werken. We staan voor dezelfde manier van voetballen, opleiden en werken”, stelde Kohler bij zijn aanstelling als assistent-trainer.

Eén van de spelers die met Kohler in het vissersdorp samenwerkte is Boy Deul. De 35-jarige Amsterdammer vertrok in 2022 uit Volendam en koestert goede herinneringen aan de Duitser. “Hij was een assistent-trainer, die veel met spelers praatte. In ieder geval met mij. Hij heeft veel passie, is gedreven en een groot voetballiefhebber.”

“Matthias kon heel gedetailleerde aanwijzingen geven, waardoor je beter werd”, vervolgt Deul. “Hij wilde ook vaak evalueren na de wedstrijden en was ook geïnteresseerd in jou als persoon. Ik heb hem ervaren als iemand die altijd honderd procent geeft. Hij vormde met Wim ook een goede combinatie. Het is leuk dat hij nu de kans krijgt, hopelijk gaat hij het goed doen.”

De Duitser leidde in maart 2022 een training van FC Volendam wegens een migraine-aanval van Jonk. Hij blikte voor onze camera vooruit op de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Tekst gaat verder onder de video.