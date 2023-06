Verrassende trainerswissel bij FC Volendam: Matthias Kohler volgt Wim Jonk op

Wim Jonk stopt onverwacht als trainer van FC Volendam. De 32-jarige Matthias Kohler volgt hem op. Kohler is de huidige assistent-trainer. Jonk wordt technisch manager betaald voetbal, zo heeft de club vanavond bekendgemaakt.

Matthias Kohler (l) en Wim Jonk (r) - Pro Shots

Kohler is sinds 2021 in dienst bij FC Volendam. Daarvoor was hij trainer in de jeugd van FC Basel. Ook werkte hij bij AS Trencin, Ajax Cape Town en bij Ajax als jeugdtrainer. "Ik ben trots en vereerd dat ik het stokje van Wim mag overnemen", vertelt Kohler. Volgende stap De voetbalclub laat weten dat na de promotie naar de eredivisie dit de volgende stap is om een duurzame en gezonde club te worden. Jonk gaat nauw samenwerken met de huidige technische directeur Jasper van Leeuwen.

"Als technisch manager kan ik meer toevoegen aan het fundament van de club" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Jonk was de afgelopen vier jaar trainer van FC Volendam. Onder zijn leiding promoveerde en handhaafde de club zich in de eredivisie. Op de site van de club laat hij weten dat hij zichzelf de vraag heeft gesteld of hij door wilde in dezelfde functie. "De club moet niet afhankelijk zijn van mijn persoon als hoofdtrainer en als technisch manager kan ik meer toevoegen aan het fundament van de club. Daarbij geeft dit ook een stuk afwisseling en nieuwe energie", aldus Jonk die ruim vijftien jaar geleden al eens bestuurslid technische zaken was bij FC Volendam Verrassend De stap die Jonk zet, is verrassend. Nooit eerder zinspeelde hij op een eventueel terugtreden als trainer. Toen de Volendammer drie weken geleden te gast was in De Aftrap reageerde hij op de vraag hoe lang hij nog door zou willen gaan. "Zo lang ik er plezier in heb, vind ik het een heel uitdagend vak. Het vergt ook veel. Ik kan daar geen jaartal op plakken", zei Jonk toen. Kijk hieronder de hele uitzending van De Aftrap met Wim Jonk en Robert Eenhoorn terug. Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 26 mei met Robert Eenhoorn en Wim Jonk - NH Sport/Edward Dekker