Hoofddorpse winkeliers wapenen zich tegen diefstal: "Met vier hangers paskamer in, met twee eruit"

Winkeliers in Hoofddorp worden geteisterd door winkeldieven. Tijdens een rondgang van NH langs winkeliers in winkelcentrum Vier Meren, blijkt dat bijna alle ondernemers geregeld worden bestolen. "Het doet iets met je vertrouwen."

Norbert (manager Intersport Twinsport), Jody (dochter eigenaar Prisca Junior) - Foto: NH Media

In Hoofddorp was het deze week weer raak. Een medewerker van een drogisterij betrapte een drietal dieven en schakelde de politie in. De dieven maakten gebruik van geprepareerde tassen. Door een laag aluminium aan de binnenkant van een tas te bevestigen, probeert de dief met zijn buit onopgemerkt langs de beveiligingspoortjes te glippen. "Andy en ik kunnen bijna een eigen tassenwinkel beginnen", schrijft wijkagent Arjen Schut in een post op X naar aanleiding van het incident. De drie dieven werden opgepakt, maar dat kwam volgens Schut vooral door een oplettende medewerker: "Wat een boss!" Lees door onder de post

Vorige week berichtte NH dat in het centrum van Hoofddorp steeds meer winkeldieven met geprepareerde tassen worden opgepakt. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar net als wijkagent Schut zeggen winkeliers een toename te zien. Van opgeven willen ze niets weten, maar winkeldiefstal - met of zonder geprepareerde tassen - doet iets met hun ondernemerszin.

Manager Norbert van Intersport Twinsport liep vorige week net de sportschool uit toen een collega belde over een nieuwe diefstal. "Er ging er eentje met vier hangers de paskamer in en met twee eruit, hier kwamen we pas achter toen we de hangers vonden". Vaker dan hem lief is rent Norbert over de Marktlaan achter winkeldieven aan. Meestal gaat het om merkkleding, en steeds vaker gebruiken ze geprepareerde tassen, valt hem op. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, labelt hij zijn producten extra en vraagt zijn personeel waakzaam te zijn. Ook volgens wijkagent Arjen Schut zijn alerte medewerkers hét recept om diefstal te voorkomen. "Houd ze in de gaten, spreek ze aan en haal ze uit de anonimiteit", adviseerde wijkagent Schut vorige week in gesprek met NH.

"Het is een kwestie van alles extra labelen" Winkelmanager Jody

Iets verderop in de Grand Passage zit merkkledingwinkel Prisca Junior, die wordt gerund door Jody van Egmond en haar familie. Geregeld wordt er kleding gejat, maar Jody kijkt er niet meer van op. Wel schrikt ze van de jonge leeftijd van de dieven. "Laatst nog liet een moeder haar dochter stelen, dat maakte heel veel indruk." De beelden zijn online en met de politie gedeeld. "Het maakt me woest, dan is er zo 400 euro weg en dat zie je niet meer terug." Eerlijke klanten Dankzij eerlijke klanten blijft het werk leuk en ze denkt er niet aan om de handdoek in de ring te gooien. "Het is ook hier een kwestie van alles extra labelen. Het meest gestolen product? Als het maar merk heeft." Volgens sportwinkel-manager Norbert zijn het ook vaak 'jongeren die er met buit vandoor proberen te gaan'. De trend die het CBS signaleert - dat meisjes in 2022 voor het eerst vaker werden verdacht van winkeldiefstal herkent hij niet.

"Het is gewoon irritant" Toy Champ manager Barbaros

Manager Barbaros van speelgoedwinkel Toy Champ - in het hart van het winkelcentrum - merkt dat er veel gestolen wordt. "Het is gewoon irritant", zegt hij. "Laatst moesten we een uur met een jongeren op kantoor wachten op de politie. Dan is er wel spijt, maar dat had je eerder moeten bedenken." Het kost winkeliers volgens hem steeds meer moeite om zich te wapenen tegen diefstal. Hij probeert winkeldieven op heterdaad te betrappen, en ze over te dragen aan de politie. Toch neemt volgens hem ook de druk op de huismeester van het winkelcentrum en de beveiliging toe. Dieven zelf beboeten D66-kamerlid Joost Sneller wil het voor winkeliers mogelijk maken om zelf boetes op te leggen bij diefstal. Maar daar zitten de Hoofddorpse winkeliers niet op te wachten. "Dan moet je ze eerst betrappen en daarna nog in de winkel zien te houden." Het zou gaan om 181 euro administratieve schadevergoeding die de winkeleigenaar alleen mag uitschrijven bij de eerste keer diefstal en als er geen sprake is van geweld. Ook Norbert vindt het beboeten en vervolgen van winkeldieven een taak voor politie en justitie. Hij denkt dat taakstraffen effectiever zijn dan boetes. "Van een kale kip kan je niet plukken."