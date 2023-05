Explosieve toename winkeldiefstal Zaanstreek: "Heb inmiddels acht keer zo veel beveiligingscamera's"

Steeds meer winkeldiefstallen vinden in onze provincie plaats. Noord-Holland prijkt ergens boven aan de lijst met een toename van 60 procent aan diefstallen in winkels. Henry Dupon heeft al jaren een sigarenzaakje in Zaandam en weet er alles van. "Ik begon zonder camera, besloot er ooit eentje op te hangen en inmiddels hangt mijn hele zaak er vol mee."

Henry Dupon is al tientallen jaren trotse eigenaar van zijn sigarenwinkel aan de Kepplerstraat in Zaandam. Hij kent veel van zijn klanten persoonlijk bij naam, heeft goed contact met andere winkeliers in de straat en staat met een fijn team achter de kassa. Maar één ding steekt hem wel: de vele winkeldiefstallen. Want ook hij ziet die toenemen. "Mijn hele winkeltje hangt vol camera's. Maar liefst acht stuks. En dan te bedenken dat ik een heel kleine zaak heb eigenlijk. Maar zonder dat toezicht kan echt niet meer."

Persbureau ANP meldt dat er in Noord-Holland tussen januari en maart dit jaar 60 procent meer winkeldiefstallen zijn gerapporteerd dan in deze periode vorig jaar. Vooral in de Zaanstreek is het kommer en kwel. Dieven weten voornamelijk Zaanstad goed te vinden. De eerste periode dit jaar zijn daar bijna honderd winkeldiefstallen gemeld. Henry maakt zich er wel degelijk druk om. Ook hij krijgt te maken met diefstallen in zijn zaak. "In 2019 werd ik overvallen. Dat was zo eng, dat wil je niet nog een keer meemaken. Daarna ben ik anders naar eigen beveiliging gaan kijken. Securitysystemen gingen in de winkel flink op de schop", zegt Henry, al wijzend naar de vele camera's die hij inmiddels heeft hangen. Hij hoopt daarmee eventuele diefstallen in de toekomst voor te zijn. Maar geen enkele methode is - helaas - waterdicht.

