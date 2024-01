Gooise winkeliers merken opvallende toename winkeldiefstallen door tienermeisjes

Van oorbellen tot dure dagcrèmes: Gooise winkeliers merken een opvallende toename van winkeldiefstallen door tienermeisjes. Het gaat om jonge meisjes tussen de elf en vijftien jaar, vertellen de winkeliers tegen NH Gooi. "Het is een trend. Ze stoppen het product voor je neus in hun zak en lopen zo weg. Ze weten dat de politie toch altijd te laat komt", aldus een gedupeerde Hilversumse winkelier.

In een winkel even verderop gebeurt hetzelfde. "Wij verkopen telefoonhoesjes die viraal gaan op social media", vertelt de manager die ook anoniem haar verhaal wil doen.

De manager sprak het jonge meisje aan op haar gedrag en vroeg wat ze met het hoesje van plan was. "Toen schoof ze het hoesje onder het gordijn en wilde met een rood hoofd weglopen", vertelt de manager.

"De meisjes worden steeds brutaler en komen zelfs met boze ouders terug, terwijl ze de week ervoor nog betrapt waren met gestolen ringen om hun vinger."

De 'gratis-winkel'

In sommige winkels hangen geen beveiligingscamera’s, waardoor de jonge meisjes bepaalde winkels in de omgeving zelfs de ‘gratis-winkel’ noemen. Steeds meer opzichzelfstaande boetiekjes laten niet meer dan vijf meisjes tegelijkertijd binnen vanwege de hoge aantal diefstallen.

"Soms komen ze met acht of negen meisjes binnen en gaan ze achter bij ons op de bank zitten chillen. Dan komen ze een cadeautje 'halen', maar verzorgen ze ook vooral voor overlast", zegt de manager van een kledingwinkel iets verderop. Winkeliers kunnen het overzicht niet meer houden en proberen zo de diefstallen te beperken.

Meer beveiliger dan verkoper

Het moederbedrijf van de parfumerieketen wil niet reageren op vragen over winkeldiefstal. "Dit heeft te maken met de vertrouwelijkheid van deze informatie en de veiligheid van onze stores en medewerkers", klinkt het.

Een medewerker van de winkel in Hilversum zegt zich tegenwoordig meer beveiliger dan verkoper te voelen. Collega's in andere zaken beamen dat hun werkplezier een stuk kleiner is geworden. Veel winkeliers doen geen eens aangifte, want zonder een 'heterdaadje' heeft het in de meeste gevallen geen zin. Het duurt gemiddeld een half uur voordat de politie ter plaatse is en het is lastig om de daders vast te houden in de winkel, die zijn vaak al gevlogen.

De politie bevestigt dat er weinig meldingen binnenkomen van diefstallen door tienermeisjes. Woordvoerder Maren Wonder roept winkeliers in de regio op om juist wel aangifte of melding te doen van diefstal. "Geef het door aan de wijkagent, want hoe meer meldingen hoe meer preventie in de toekomst."