Steeds meer winkeldieven met geprepareerde tassen in centrum Hoofddorp

Het gebeurt steeds vaker in het centrum van Hoofddorp: agenten die achter winkeldieven met ‘geprepareerde tassen’ aan sprinten. In de tassen zit een laagje aluminium waardoor de dieven het alarmsysteem proberen te omzeilen. Ook winkeliers herkennen de trend en betrappen de dieven steeds vaker op heterdaad.

Zo stuitte wijkagent Arjen Schut onlangs in het dorp op een tas waarvan de binnenste laag met veel precisie aan de buitenste laag was genaaid. De truc is overigens niet nieuw. Winkeldieven gebruiken dergelijke tassen al jaren om hun buit mee binnen te harken.

Door een laag aluminium aan de binnenkant van een tas te bevestigen, probeert de dief met zijn buit onopgemerkt langs de beveiligingspoortjes te glippen. De truc wordt ook gebruikt in combinatie met jassen, of door simpelweg een laagje aluminium over de tags te doen.

De dieven proberen in tal van winkels hun slag te slaan, maar lijken het vooral op parfumeries, elektronicazaken en schoenenwinkels te hebben gemunt, zegt agent Arjen Schut.

De manager van Intersport Twinsport aan de Marktlaan kan er over meepraten: zo ging hij afgelopen maandag nog achter een dief aan, die ondanks het gebruik van een geprepareerde tas toch het alarm liet afgaan.

En dat was niet de eerste keer: het gebeurt zo vaak dat Rakers het 06-nummer van de wijkagent inmiddels onder zijn sneltoets heeft. Wanneer hij tegen de zoveelste verdwenen pluk kleding of lege hangers aanloopt weet hij dat het wéér raak is geweest. Een maand geleden ging hij met wijkagent Schut nog achter een dief met geprepareerde tas aan, maar ze kregen hem niet te pakken.

Niet nieuw

Hoewel het aantal aanhoudingen stijgt, benadrukt centrummanager Sonja Langendijk van Hoofddorp Winkelstad dat er jaren geleden ook al aandacht voor de slinkse methode was. Zo is er destijds al eens een bijeenkomst geweest waarbij verschillende ondernemers om de tafel stonden en de buit van zo’n geprepareerde tas te zien kregen. "Er worden allerlei soorten tassen voor gebruikt, van Albert Heijn-tas tot Prada-tas."

Omdat winkeliers en politie zich steeds bewuster zijn van het gebruik van de tassen, worden er steeds vaker dieven met zelfgeknutselde tassen op heterdaad betrapt. Winkeliers die twijfelen, mogen van wijkagent Schut op hun onderbuikgevoel afgaan. "Houd ze in de gaten, spreek ze aan en haal ze uit de anonimiteit."

De tassen zijn soms te herkennen als verfrommelde papieren tas, aangezien deze al vaker zou zijn ingezet als geprepareerde diefstaltas.

Boete winkeldiefstal

Volgens de databank van de politie is winkeldiefstal in bijna elke wijk toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. In Toolenburg West is dit in 2022 van 29 geregistreerde winkeldiefstallen meer dan verdrievoudigd naar 98 gevallen in 2023.

Om winkeldiefstal met geprepareerde tassen terug te dringen heeft Haarlemmermeer in de algemene plaatselijke verordening (apv) opgenomen dat het bij je hebben van zo’n tas al strafbaar is. Als iemand na een eerste aanhouding nog eens gepakt wordt met zo'n tas, moet hij niet alleen een boete betalen, maar ook een dwangsom van 2500 euro aan de gemeente,