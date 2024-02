AZ weet weer wat winnen is; Alkmaarders verslaan in slotfase Fortuna Sittard

AZ kreeg pas in het slot van de eerste helft de controle over de wedstrijd weer in handen. David Møller Wolfe had in de 35e minuut de gelijkmaker op zijn schoen. De Noorse vleugelverdediger was echter veel te gehaast met schieten na een afgeslagen corner. Vangelis Pavlidis liet daarentegen zien wel scherp te zijn. De spits van AZ schoot na een schitterende aanval de bal snoeihard in de touwen, maar zag zijn doelpunt terecht worden afgekeurd wegens buitenspel.

Bij de Alkmaarders keerde Dani de Wit na een schorsing terug in de basisformatie. AZ begon sterk en levendig aan het duel in Limburg, maar zag de thuisploeg op voorsprong komen. Na balverlies van Kristijan Belić slalomde Iñigo Córdoba kinderlijk eenvoudig door de verdediging heen en schoot vervolgens tegen de verhouding de 1-0 binnen.

Na de rust golfde de wedstrijd op een neer, maar AZ had moeite om tot grote kansen te komen. Michael Verrips hielp AZ in het zadel door enorm in de fout te gaan. De doelman van Fortuna Sittard liet de bal uit zijn handen glippen, waarna Vangelis Pavlidis er als de kippen bij was om de 1-1 te maken. Het was voor de Griekse spits alweer zijn 21e doelpunt van het seizoen.

Loon naar werken

Na de gelijkmaker rook AZ bloed en ging het vol voor de overwinning. De ingevallen Myron van Brederode knalde kiezelhard op de lat en ook Sven Mijnans was dichtbij met een droge knal. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg AZ loon naar werken. Dani de Wit schoot de verdiende 1-2 op het scorebord. De assist kwam van de ingevallen Lequincio Zeefuik, die met het hoofd een verre ingooi van Sugawara wist te verlengen.

Door de zege staat AZ nog steeds op de vierde plek in de eredivisie. De voorsprong op Ajax is nu 4 punten. De Amsterdammers komen morgen nog in actie tegen NEC.