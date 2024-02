AZ wacht nog altijd op eerste competitiezege in 2024 na gelijkspel tegen Almere City

Opnieuw heeft AZ niet kunnen winnen in de eredivisie in 2024. De uitwedstrijd tegen Almere City FC eindigde in een bloedeloos gelijkspel: 0-0. De ploeg van Maarten Martens wacht inmiddels al zes duels op een zege. Het is de Alkmaarders ook al drie wedstrijden op rij niet gelukt te scoren.

Trainer Maarten Martens wijzigde zijn ploeg op drie plekken in vergelijking met de bekernederlaag. Kristijan Belic verving noodgedwongen de geschorste Dani de Wit (vijf gele kaarten). Vangelis Pavlidis en Jayden Addai stonden ook in de basis. Yukinari Sugawara keerde terug op rechtsback, waardoor Alexandre Penetra op de bank zat. Verder dan een grote kans voor Ruben van Bommel kwam AZ voor rust niet.

Door de midweekse uitschakeling in de KNVB-beker tegen Feyenoord kon de focus van AZ volledig op de competitie. De Alkmaarders werden al eerder uitgeschakeld in Europa. Op zoek naar de eerste eredivisie-zege in 2024 leek Almere City het perfecte slachtoffer. De promovendus was namelijk de laatste club waar de Alkmaarders van wonnen in competitieverband (op 9 december).

Logischerwijs moest AZ aanvallend in de tweede helft meer laten zien. Dat werd al vrijwel direct bereikt via Pavlidis. De Griekse topscorer van de eredivisie ontsnapte aan de verdediging van Almere en kon scoren. Hij vond echter doelman Nordin Bakker op zijn weg. Martens probeerde aanvallend wat te forceren door beide vleugelspelers te vervangen. Dat leverde geen verandering in het spel op.

De Belg koos er daarom ook voor om tegenvallende Belic naar de kant te halen voor Lequincio Zeefuik. De invaller kwam in het laatste kwartier niet verder dan een valpartij in het strafschopgebied. In de slotfase schoot Sven Mijnans ruim over het doel van Almere en dat was typerend voor het duel van AZ.

Twente loopt uit

Door het teleurstellende resultaat in Almere loopt FC Twente uit in de strijd om plek drie. De Tukkers wonnen ruim op bezoek bij Excelsior. Zij hebben negen punten meer dan AZ. Fortuna Sittard is over precies een week de eerstvolgende tegenstander in Limburg. De aftrap is 18.45 uur. Ajax kan zondag de vierde plek overnemen bij een zege op sc Heerenveen.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Belic (Zeefuik/74); Addai (Poku/66), Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/66)