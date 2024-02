Bekeravontuur eindigt voor AZ met nederlaag tegen taai Feyenoord

De kwartfinale is het eindpunt in de KNVB-beker voor AZ. De ploeg van trainer Maarten Martens verloor in De Kuip met 2-0 van Feyenoord. Zo verliezen de Alkmaarders voor de tweede keer in drie dagen van de Rotterdammers.

AZ incasseert de tegentreffer van Feyenoord - Foto: Pro Shots

Voor de tweede keer in drie dagen tijd stonden de twee ploegen tegenover elkaar. Afgelopen zondag trok Feyenoord in de competitie aan het langste eind door een rake inzet van Mats Wieffer (0-1). In tegenstelling tot die wedstrijd keerden bij AZ een aantal spelers terug. Mathew Ryan was weer de keeper, Yukinari Sugawara de rechtsback en Ernest Poku verving de geschorste Vangelis Pavlidis in de spits. Net als afgelopen week kwam AZ overtuigend voor de dag. Opnieuw speelde het met de borst vooruit, maar grote kansen bleven uit. Het was Feyenoord dat in eigen huis de wedstrijd steeds meer naar zich toe trok. Oud-AZ'er Calvin Stengs schoot van buiten de zestien net over, maar na 20 minuten leek Feyenoord op voorsprong te komen. Gernaut Trauner kopte raak uit een vrije trap van Paixao, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer afgekeurd. Feyenoord slaat toe AZ had steeds meer moeite om het spel te maken, doordat de druk van Feyenoord aanbleef. Ook het spelen met twee aanvallers hielp daarin niet mee. Vlak voor de pauze liet Ryan zich gelden met een goede redding op een van richting veranderd schot van Wieffer, Een minuut later moest hij het antwoord wel schuldig blijven op de kopbal van Lutsharel Geertruida. AZ kreeg de bal achterin niet weg en de aanvoerder kopte de 1-0 binnen. Tekst loopt door onder de X-post.

