AZ-trainer Maarten Martens rekent op 'grinta' in kwartfinale tegen Feyenoord

Na AZ zondag met 0-1 verloor van Feyenoord, kruisen de Alkmaarders morgenavond opnieuw de degens met de regerend landskampioen. Dit keer is de Rotterdamse Kuip het decor en gaat het niet om de eredivisie, maar om de kwartfinale van de beker. Trainer Maarten Martens wil dat zijn ploeg wederom lef en vastberadenheid toont tegen Feyenoord.

Maarten Martens: "Het geloof moet er zijn dat je kan winnen van Feyenoord" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Ik wil een samenwerking zien en zien dat er een grinta in het team zit, waar iedereen energie van krijgt. Het is een kwartfinale onder geweldige omstandigheden en dan moet iedereen er klaar voor zijn. Het geloof moet er zijn dat wij daar uiteindelijk als winnaar kunnen vertrekken", aldus Martens.

"Als je wat meer wordt teruggedrongen, dan heb je met Poku zeker snelheid" AZ-trainer Maarten Martens

Martens moet het in Rotterdam doen zonder de geschorste Vangelis Pavlidis. De keuze voor de spitspositie lijkt zodoende te gaan voor de recent aangetrokken Lequincio Zeefuik of Ernest Poku. Martens: "We zijn er nog niet helemaal uit wie gaat spelen. Als je wat meer wordt teruggedrongen, dan heb je met Poku zeker snelheid. Anderzijds hebben we zondag laten zien dat we ook het zelf het heft in handen kunnen nemen." Progressie geboekt Tegenover de afwezigheid van Pavlidis staat wel de terugkeer van zowel Yukinari Sugawara als Mathew Ryan. Beide zijn weer terug in Noord-Holland na hun deelname aan de Azië Cup en kunnen meespelen tegen Feyenoord. Met uitzondering van de geschorste Denso Kasius kan Martens beschikken over een vrijwel geheel fitte selectie. Tekst gaat verder onder de video.

Maarten Martens is er 90% zeker van wie Pavlidis gaat vervangen - NH Sport/Frank van der Meijden

De trainer van de Alkmaarders wacht na twee gelijke spelen en een nederlaag nog altijd op zijn eerste zege als eindverantwoordelijke. "De jongens voelen zelf aan dat er progressie is geboekt. Afgelopen zondag tegen Feyenoord speel je tegen een hele goede tegenstander, die aan het langste eind heeft getrokken", reflecteert Martens. "In het resultaat is dat dus noch niet merkbaar, maar je voelt dat we een bepaalde energie hebben en die moeten we meenemen naar de toekomst."

De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ is morgenavond live te volgen in een extra uitzending van NH Sport op NH Radio. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op de wedstrijd en om 21.00 uur is de aftrap.