Matchwinner van Jong AZ sluit wedstrijd af als goalie, ook drie punten voor Jong Ajax

Twee minimale overwinningen voor Jong AZ en Jong Ajax in speelronde 24 van de eerste divisie. De Alkmaarse talenten wonnen thuis met 1-0 van Roda JC en de talenten uit Amsterdam behaalden drie punten op bezoek bij Jong FC Utrecht, 0-1.

De winstpartij op Roda JC betekent de eerste overwinning voor Leeroy Echteld. Vorige week verloor de coach van Jong AZ bij zijn debuut ruim met 4-1 van FC Groningen. Dit keer ging het een stuk beter en Echteld deed dat met een aantal nieuwe gezichten. Zo debuteerden Kasper Boogaard en Deacon van der Klaauw in het betaalde voetbal.

De meest opvallende speler in Wijdewormer was zonder twijfel Tom Kerssens. De middenvelder maakte de enige treffer van de wedstrijd tegen Roda JC en sloot de wedstrijd af als keeper.

Het doelpunt van Kerssens viel in de 26e minuut. Jong AZ profiteerde van geklungel in de Limburgse defensie en uiteindelijk schoot Kerssens in het strafschopgebied raak. En zo luisterde hij zijn basisdebuut op met zijn eerste profgoal.

Blessure doelman

In de slotfase raakte keeper Kiyani Zeggen geblesseerd na een redding. Aangezien Jong AZ al vijf keer had gewisseld koos Echteld ervoor om Kerssens op de goal te zetten. En dat deed de matchwinner voortreffelijk, want hij hield zijn doel schoon. De Koempels eindigden het duel met tien man, omdat Peña Zauner vlak voor tijd zijn tweede gele kaart pakte.

Opstelling Jong AZ: Zeggen; Esteves (Van Aken/60), Stam, Dekker (Kalisvaart/60), Dekkers; Postma (Boogard/75), Kerssens, Engel; Kewal, Koster (Berkhout/80), Gerold (Van der Klaauw/80)

