Realistische Wouter Goes zag dat AZ tekort schoot in De Kuip: "Liepen achter de bal aan"

Twee wedstrijden hield Wouter Goes Feyenoord-spits Santiago Giménez van scoren af. Dat deed de jonge AZ-verdediger uitstekend, maar wel stond hij flink balend na afloop in de mixed-zone. De Alkmaarders verloren vrij kansloos van Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB-beker (2-0). "Het was niet goed genoeg."

"Ik denk dat de druk afgelopen zondag beter was en nu liepen we veel achter de bal aan", geeft Wouter Goes het verschil aan tussen de twee ontmoetingen met Feyenoord. "De ruimtes waren te groot en als die twee kansen van ons er niet ingaan, dan wordt het een lastige pot."

Poku vs Zeefuik

Realisme dus bij Goes en ook Maarten Martens zag een ander AZ dan drie dagen geleden in Alkmaar. Het ontbreken van topscorer Vangelis Pavlidis maakte een groot verschil. Nu koos de AZ-coach voor Ernest Poku in de spits en niet nieuwste aanwinst Lequincio Zeefuik. "Poku is goed in vorm en bij Zeefuik is het de vraag hoe lang hij het volhoudt."

