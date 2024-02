Wateroverlast in Hilversum-oost houdt aan, maar gemeente onderneemt geen actie

De wateroverlast in de kelders in Hilversum-oost houdt inmiddels al maanden aan, maar de gemeente ziet nog steeds geen reden om maatregelen te nemen. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van de politieke partij Hart voor Hilversum.

"De afgelopen 10 jaar is het grondwater steeds meer gestegen. Doordat het steeds meer regent, en doordat er minder grondwater wordt gebruikt voor drinkwater. Er wordt verwacht dat grondwaterstanden verder zullen stijgen in de toekomst.", zo stelt Hart voor Hilversum.

Hart voor Hilversum, de grootste politieke partij in de gemeenteraad, is geschrokken van de vele meldingen van overlast en heeft de gemeente hierover bevraagd.

Volgens sommige bewoners komt de wateroverlast door het hoogstaande water in het onlangs verbouwde natuurgebied Anna's Hoeve. Het watermanagement zou niet op orde zijn en door de verbouwing zou er een badkuip zijn ontstaan van waaruit het water richting de buurt stroomt, rechtstreeks de kelders in.

Inmiddels is het ruim een maand later en zijn de problemen nog steeds niet opgelost. "Alles gaat langs je heen. Inmiddels moeten wij vier keer per uur pompen in plaats van twee keer, want het water blijft stijgen", vertelt Gerrit.

Delen van Hilversum-oost kampen al maandenlang met wateroverlast. Kelders van woningen in onder anderen de nieuwe wijk Anna's Hoeve, de Merelstraat, Sperwerstraat en Adelaarsstraat staan volledig blank. Eén van de gedupeerden van deze overlast is Gerrit Wiggers. Begin januari ging NH bij hem langs om de schade te bekijken .

Maar volgens de gemeente heeft het rioolstelsel voldoende capaciteit om dit water af te voeren. Dit wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, naar het oppervlaktewatersysteem (zoals stadsvijver en het Hilversums Kanaal) en naar de bodem. Het peil is niet verder gestegen dan het maximum en alles functioneert nog goed, aldus de gemeente.

Grondwaterzorgplicht

Hoewel Hart voor Hilversum erkent dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de grondwaterstand, benadrukt de partij wel dat de gemeente een zogenoemde grondwaterzorgplicht heeft. Dat wil zeggen dat de gemeente een taak heeft om nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente bewaakt het grondwaterniveau continu, zo luidt het antwoord, en kan daarom tijdig signaleren of en waar grondwateroverlast structureel wordt.

Zware metalen

Op de vraag of er met deze hoge waterstand ook een mogelijkheid is dat bodemvervuiling in het gebied opgestuwd kan worden naar de oppervlakte, antwoordt de gemeente resoluut 'nee'. "Bij de beoordeling van gezondheidsrisico’s werkt de gemeente nauw samen met de GGD Gooi en Vechtstreek", aldus de gemeente.

Er is alleen lokale restverontreiniging, het grondwater is verontreinigd met zware metalen die zich nauwelijks kunnen bewegen. Volgens de gemeente is de kans klein dat het grondwater met deze zware metalen in de kelders van Hilversummers terecht kan komen.