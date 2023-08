Gloednieuw Hilversums vlonderpad 'verdronken'

Bezoekers van het bos bij Anna's Hoeve kijken raar op als ze aankomen bij het gloednieuwe vlonderpad over de Bergvijver. Na de flinke regenbuien van de laatste paar dagen is het water van de vijver gestegen en is het pad volledig onder water komen te staan. Alleen de railingen van het pad steken boven het water uit. "Toen wij zagen dat het gebouwd werd dachten wij al dat het onder water zou komen te staan", vertellen wandelaars aan NH.

Er wordt flink gewerkt op en rond de Anna's Hoeve. Tussen de Bergvijver en de nieuwe natuurbrug komt een rustgebied voor dieren en planten, waardoor het niet meer toegankelijk wordt voor bezoekers van het gebied. Dit is onderdeel van het project Voltooiing Groene Schakel, waarbij een groot aaneengesloten natuurgebied moet ontstaan.

Om toch te zorgen dat bezoekers een rondje kunnen maken is er gekozen een gloednieuw vlonderpad over de Bergvijver aan te leggen.

Maar na de flinke regenbuien van de afgelopen dagen is het waterpeil van de Bergvijver flink gestegen. Op de meetlat is te lezen dat het water nu rond de 2,10 meter staat. Mensen die het pad over willen steken komen nu van een koude, of eerder gezegd natte, kermis thuis. Het vlonderpad staat namelijk onder water.

Wandelaars, hardlopers en andere bezoekers in het gebied verbazen erover hoe het pad er nu 'verdronken' bij staat. "Toen wij zagen dat het gebouwd werd dachten wij al dat het onder water zou komen te staan", vertelt een vrouw die haar hond uitlaat. "In het najaar zal het water nog verder stijgen en helemaal tot hier komen", vertelt een man terwijl hij met zijn voet op een zandheuvel, ongeveer een meter boven het wateroppervlak, een lijn trekt.

Tijdelijk onder water

De provincie Noord-Holland laat weten dat er bewust gekozen is voor een vlonderpad op deze hoogte. "Voor het plaatsen van een vlonderpad is gekeken naar de gemiddelde waterstand met de verwachting dat het vlonderpad enkele weken per jaar een stukje onder water zal staan. Bij een zeer nat jaar kan dit wat langer zijn", zo legt de woordvoerder uit. "De vijvers in Anna's Hoeve dienen momenteel als wateropvang bij hevige regenval voor de rest van de gemeente Hilversum."

Er is volgens de provincie bewust gekozen om geen hoger gelegen brug te bouwen. "Een brug ter plaatse is technisch niet mogelijk en zou een te grote aantasting van het landschap betekenen." Een vlonderpad dat meedrijft op het wateroppervlak zou ook niet veilig zijn.

Maar volgens de provincie zal het onder water staan van het pad van korte duur zijn. "Komend jaar wordt er een nieuwe waterberging aangelegd in het natuurgebied Huydecopersweg. Zodra die waterberging gereed is, zal er in Anna's Hoeve minder sprake zijn van een hoog waterpeil. Ook in nattere periodes."