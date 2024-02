Krijgen bewoners Hilversum-oost eindelijk droge voeten? Kilometer lange overdekte gracht moet gaan helpen

Het duurt nog vier jaar, maar er is een oplossing gevonden voor de steeds opspelende wateroverlast voor bewoners van Hilversum-oost. Met de komst van een 1,2 kilometer lange rioolbuis onder de Minckelersstraat moeten de overlast na een heftige regenbui straks tot het verleden behoren. Dat is wel een duur klusje: het kost Hilversum zo'n 18 miljoen euro.

Het is nu, mede gezien de klimaatverandering, echt zaak om ervoor te zorgen dat de woningen in de buurt droog blijven. Die garantie moet er ook zijn bij de meest heftige buien, waarin wel 70 liter water valt per vierkante meter. Dat de straten dan nog enigszins onderlopen, is volgens de wethouder prima, maar de huizen moeten droog blijven.

Bij een flinke plensbui weet heel Hilversum dat de Beatrixtunnel onder water staat en dat de huizen in de directe omgeving ook vlot blank staan. Niet gek, want dit is het laagste punt van het dorp. Het is ook niet nieuw: volgens wethouder Arno Scheepers gebeurt dat al zeker sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Het lange riool is eigenlijk een soort overdekte gracht. Deze enorme rioolbuis van 3 bij 2 meter begint ter hoogte van de Kleine Drift en moet doorlopen tot aan de Anthony Fokkerweg. Vanaf dat punt moet het vuilwater en het overtollige regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Anna’s Hoeve vervoerd worden.

De 'overdekte gracht' blijkt dé oplossing te zijn voor het al decennialange wateroverlastprobleem. Eerder zette de wethouder in op een grote ondergrondse waterbak van zo’n vijf miljoen liter water. Maar deze waterberging, die in de buurt moest komen van de Kleine Drift en de Lorentzweg, blijkt niet het Hilversumse ‘droogleggingsei’ te zijn.

Water slaat terug

Uit simulaties en uitgebreid onderzoek in dit deel van het Hilversumse riool is gebleken dat het water wel in deze waterbak zou komen, maar dat het niet terechtkomt bij de waterzuivering in Anna’s Hoeve. Dat heeft alles te maken met de rioolbuizen die lang niet overal even groot en breed zijn. Daarnaast zorgen drempels in het riool en meerdere zijriolen voor nog meer problemen, waardoor het water terugslaat in plaats van doorstroomt.

Met de 'overdekte gracht' zijn al deze problemen van tafel. De kanttekening is wel dat deze oplossing een beduidend hoger prijskaartje heeft. Waar de gemeente op zo’n 10 miljoen rekende voor de waterbak moet er nu nog eens 8 miljoen bij voor de 'overdekte gracht'. Als de politiek inderdaad akkoord gaat met dit idee dan stijgt de rioolheffing voor Hilversummers met een paar euro per jaar. Volgens wethouder Scheepers gaat het om zo'n 3 euro per huishouden per jaar.

Slim verkeersplan

De nieuwe oplossing voor droge voeten in Hilversum-oost moet nog goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Daarna volgt volgens Scheepers nog een best ingewikkeld traject met onder meer een complexe aanbesteding. Als alles soepeltjes verloopt, dan is de verwachting dat de werkzaamheden in 2027 kunnen beginnen. Een jaar later moet de klus klaar zijn.

Op papier klinkt dat simpel, maar in de praktijk gaat dit een hele opgave worden. De Minckelersstraat, een belangrijke Hilversumse verkeersader, zal een flinke periode (deels) buiten gebruik zijn voor het autoverkeer. Vanuit verkeersperspectief moet de gemeente daar wel een slim plan voor maken, geeft de wethouder aan. Daar heeft Hilversum nog een paar jaar voor.