Timelapse: straten in Hilversum blank na wolkbreuk

HILVERSUM - De straten in het Gooi stroomden gisteren in rap tempo over door hevige wolkbreuken. Simon Klees maakte er vanuit zijn huis aan de Kleine Drift in Hilversum een timelapse van.

Op de beelden is te zien hoe de regen zich van een doodnormale bui tot een waar waterballet in de straat ontwikkelt:

Tekst gaat door onder video



Aan de Kleine Drift hebben bewoners vaker last van hoge waterstanden, omdat het gebied in een lager gelegen deel van Hilversum ligt.

Lees ook: Gooise straten blank na flinke wolkbreuken

In totaal kreeg de brandweer in het Gooi gisteren 150 meldingen van wateroverlast.