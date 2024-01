Hilversumse Gerrit pompt al maanden z'n kelder leeg en heeft duizenden euro's schade

'Het is pompen of verzuipen', zegt Gerrit in zijn woning in Hilversum-Oost. Sinds oktober heeft hij vier pompen nodig om al het overtollige water uit zijn kelder weg te pompen. Alles is nat. Boeken, papieren, kasten en schilderijen drijven door de ruimte. "Ik kan het allemaal weggooien."

Het probleem speelt bij meerdere woningen in de buurt. De oorzaak zou volgens Gerrit een paar honderd meter verderop liggen, in natuurgebied Anna's Hoeve. Dat Gooise gebied ging afgelopen jaar flink op de schop. De weg ging eruit, een deel van het gebied is afgesloten om de dieren rust te gunnen en natuurliefhebbers kregen nieuwe paden en een vlonder.

Maar Hilversumse natuurliefhebbers hebben nog niet veel van de renovaties kunnen genieten. Zo staat een nieuwe vlonder al sinds oktober onder water. Aanvankelijk alleen het vlonderpad, maar sinds het hoge water is datzelfde pad inmiddels helemaal onder water verdwenen.

Veel water

Dat de laatste maanden veel water staat in Anna's Hoeve, is volgens de gemeente niet gek. Het natuurgebied ligt betrekkelijk laag en de vijvers in het gebied dienen als waterberging voor Hilversum-Oost. In deze wijk liggen geen rivieren of kanalen dus het overtollige regenwater stroomt hier naar de vijvers en vennen. Bovendien is het een extreem nat jaar geweest, met een totale neerslagsom van 1060 mm waar 795 mm normaal is.

Dus dat mensen last hebben van natte kelders is niet zo raar. Maar Gerrit betwijfelt of zijn ondergelopen kelder een natuurlijke oorzaak heeft. Volgens hem kan het niet kloppen dat hij sinds de verbouwing van het natuurgebied ineens water in de kelder heeft en wijst naar de gemeente. "Anna's Hoeve is een badkuip geworden. Het water kan door de nieuwe wallen en heuvels niet meer weg, waardoor het rechtstreeks onze kelders instroomt."

Maar de gemeente ontkent dat er met de herinrichting een 'badkuip is gecreëerd' en zegt dat Hilversum-Oost 'van nature' lager ligt, ten opzichte van bijvoorbeeld de Trompenberg (+24,5m NAP) in het westen en de hoger gelegen delen richting Lage Vuursche."

