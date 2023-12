Extreem hoog water in Goois Natuurreservaat: "Tussen tien en twintig meter boven NAP"

Nooit eerder was het zó nat in het Goois Natuurreservaat in Hilversum. Door de hevige regenval de afgelopen dagen is een groot deel van het natuurgebied flink onder water komen te staan. "Normaalgesproken is hier zo'n anderhalve meter minder water", legt John Didderen uit, boswachter van het Goois Natuurreservaat.