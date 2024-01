'Waterpompgate' maakt meer slachtoffers: familie wanhopig nu kelder onder water staat

In IJmuiden spreekt men al over 'waterpompgate', want de laatste tijd is het wegpompen van overtollig water door piekbuien volop in het nieuws. Eerder stonden de strandhuisjes aan de Heerenduinenweg en IJmuiderslag volledig onder water. De gemeente besloot kortgeleden een extra noodpomp in te zetten en het water te loodsen op de nabijgelegen duinvallei.

Laagste plek

De familie Dresmé-Van der Valk woont naar eigen zeggen op een van de laagste plekken aan die duinvallei en heeft daar nu met haar kelder direct last van. "We wonen 800 meter van de plaats af waar gepompt wordt. We zijn dagelijks uren bezig met onze kelder droog te zuigen en te pompen. We zien hier in het naastgelegen natuurgebied, dat normaal kurkdroog is, allemaal meertjes ontstaan van omhoogkomend grondwater," aldus Niël Dresmé.

Sabotage

Het wegpompen van het overtollige water ging niet zonder slag of stoot door de gemeente. Onbekenden saboteerden een paar dagen geleden de pompslangen. Linda van der Valk heeft "geen idee wie dat heeft gedaan, maar kinderen liepen daar rond en staken vuurwerk af. Hier stond het al blank toen dat gebeurde."