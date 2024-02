Schiphol verwacht drukkere krokusvakantie dan in 2023, toen nog reizigersplafond gold

Is het het aanhoudende slechte weer? Salarisverhogingen? Meer ruimte op luchthaven? Of wellicht een combinatie? Een ding staat vast: deze krokusvakantie reizen er veel meer mensen via Schiphol dan tijdens de krokusvakantie van vorig jaar.

Een reden voor die toename is niet bekend, al hield Schiphol het aantal passagiers tijdens de vorige krokusvakantie nog beperkt. Dat had te maken met grote tekorten onder beveiligingspersoneel, die in de zomer van 2022 tot grote chaos leidden . Daarop werd besloten het aantal passagiers van en naar Schiphol te limiteren .

Vlogen er in de week van 27 februari tot en met 5 maart vorig jaar nog 1.314.665 passagiers via Schiphol, deze krokusvakantie - die vandaag begint - verwacht de luchthaven er 1.561.729. Dat is toename van bijna 20 procent.

Van een reizigersplafond is geen sprake meer, maar een van de maatregelen die destijds is ingevoerd om de drukte te beteugelen, is er nog steeds: het tijdslot voor de security. Daarmee kun je tussen bepaalde tijden gegarandeerd door de security en houdt Schiphol de rijen beheersbaar. De luchthaven adviseert reizigers in ieder geval via de website of app informatie over de reisdag op te zoeken, waaronder de drukte bij de security.

Bestemmingen

Maar waar vliegen die mensen eigenlijk naartoe? Negen van de tien populairste bestemmingen liggen binnen Europa. De enige intercontinentale route in de top tien is Schiphol - Dubai, wat deze vakantieperiode de vierde populairste bestemming is.

Net als vorig jaar zijn Londen en Istanbul het populairst. Barcelona maakt de top drie compleet. Behalve Barcelona staan ook de Spaanse steden Madrid en Malaga in de lijst. Lissabon is op de tiende plaats de vijfde stad op het Iberisch Schiereiland. Ook Dublin, Milaan en Manchester horen bij de tien populairste bestemmingen.