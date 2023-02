Schiphol: 2.5 miljoen reizigers in de voorjaarsvakantie, Londen en Istanbul populairst

Schiphol verwacht deze voorjaarsvakantie bijna 2.5 miljoen reizigers op de luchthaven. De krokusvakantie is opgesplitst in twee weken: het zuiden van het land had vrij tussen 18 februari en vandaag, voor het midden en het noorden begon de vakantieweek gisteren. Schiphol gaat niet uit van extreme drukte, onder meer vanwege de beperking van het aantal vertrekkende reizigers die al meer dan een half jaar duurt.

De luchthaven verwacht ook geen piekdagen in de voorjaarsvakantie, zoals in de komende meivakantie. Om opnieuw uitpuilende terminals te voorkomen, kunnen er in de meivakantie dagelijks enkele duizenden reizigers minder vertrekken vanaf Schiphol. Die restricties gelden nu ook al sinds de zomer, voornamelijk door personeelstekorten bij de beveiliging en afhandeling.

In de week dat Noord-Holland voorjaarsvakantie viert, verwerkt Schiphol bijna 1,5 miljoen passagiers. De vakantie duurt tot en met zondag 5 maart.

Londen: bijna 50 vluchten per dag

De populairste bestemmingen in de voorjaarsvakantie vanaf Schiphol zijn Londen, Instanbul en Barcelona. Er zijn per dag tussen de 40 en 50 vluchten naar vijf luchthavens in en rondom Londen. Naar Istanbul zijn dat er 8 of 9 per dag, en naar Barcelona kan er gekozen worden uit 11 dagelijkse vluchten.

De overige zeven van de tien populairste bestemmingen vanaf Schiphol deze voorjaarsvakantie zijn Dublin, Madrid, Milaan, Dubai, Kopenhagen, Lissabon en Manchester.