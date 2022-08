Agressie door urenlange wachtrij: na relatieve rust chaos weer compleet op Schiphol

Na een periode van een relatieve rust is het weer een puinzooi op Schiphol. Reizigers moeten urenlang in de rij staan voor de beveiligingscontrole. Volgens passagiers en personeel wordt er agressief tegen gesloten rolluiken bij de beveiliging getrapt en missen reizigers hun vlucht.

Op Schiphol zijn de afgelopen weken extra beveiligers aangenomen. In augustus zijn 200 van de minstens 500 benodigde beveiligers aan de slag gegaan. In combinatie met een verplichte beperking van het aantal vertrekkende passagiers, leek het nieuw geworven personeel de druk van de ketel op het chaotische Schiphol te hebben gehaald. Daar lijkt na enkele weken verlichting vandaag weer een einde aan te zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol zijn er vandaag minder beveiligers beschikbaar dan de luchthaven had aangevraagd. Daardoor lopen de wachtrijtijden voor de security weer op tot meer dan drie uur en moeten reizigers zigzaggend door de terminal en de tenten buiten slenteren. Op sociale media klagen passagiers dat ze hun vlucht hebben gemist door de chaos.

Hoezo #Schiphol security 90 minuten? De rij begint zelfs buiten de tent. Loop al ruim180 minuten in de rij!!! Wat een ellende! Schiphol schaam je #schipholchaos @Schiphol pic.twitter.com/7UsI1qp15o

