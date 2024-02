Van vrijspraak naar 28 jaar cel: alsnog zware straffen voor daders liquidatie Amstelveen

De drie mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Rachid Kotar zijn door het Amsterdamse Gerechtshof in hoger beroep veroordeeld. Eén van hen tot 15 jaar cel, de andere twee krijgen 28 jaar. Opvallend genoeg sprak de rechtbank twee van de drie verdachten eerder vrij.

Het is donderdag 12 december rond 17.15 uur als Rachid Kotar op het parkeerterrein van sportschoot Health City van dichtbij onder vuur wordt genomen. Kotar laat op dat moment zijn 5-jarige zoon in zijn auto stappen. Kort daarna moet de kleuter over zijn dode vader heen stappen om weer uit de auto te komen.