Doodgeschoten man blijkt crimineel Rachid Kotar

De man die gisteren in Amstelveen werd doodgeschoten blijkt de 39-jarige Rachid Kotar te zijn. Kotar was een bekende van de politie en lijkt banden te hebben met de groep van crimineel Ridouan Taghi.

De politie is op zoek naar meer informatie over deze liquidatie. Zij vragen eventuele getuigen zich te melden.

Deze bestelbus werd uitgebrand gevonden op de Buitensingel in Duivendrecht. Het betrof een Volkswagen Transporter met valse kentekenplaten en geblindeerde achterruiten.

De schietpartij die rond 17.15 uur plaats vond, lijkt een goed voorbereide liquidatie te zijn. Inmiddels is de vermoedelijke bestelbus gevonden die de dader of daders hebben gebruikt om te vluchten na de liquidatie.

Doodgeschoten man (39) in Amstelveen is bekende van politie: kind (4) zat op de achterbank

Netwerk

De achtergrond van de liquidatie is nog niet bekend, maar het valt te verwachten dat de kwestie te maken heeft met grootschalige drugshandel. Kotar wordt genoemd als de rechterhand van Samir 'Scarface' Bouyakhrichan, die in 2014 op een Zuid-Spaans terras werd geliquideerd.

De broer van Bouyakhrichan, Karim 'Taxi' Bouyakhrichan, zou al langere tijd gebrouilleerd zijn met de groep rond Taghi. Ook de vastzittende Richard R., alias ‘Rico de Chileen’ zou betrokken zijn bij het conflict.

Of de liquidatie verband houdt met de zitting die gisteren heeft plaatsgevonden in het proces rond Taghi, is vooralsnog niet bekend.