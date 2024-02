Aangekondigd kunstwerk langs Drie Merenweg leidt tot gefronste wenkbrauwen

Volgens wethouder Marja Ruigrok (Cultuur) 'heeft Haarlemmermeer maar liefst 187 buitenkunstwerken, De Waterwolf is een prachtige toevoeging'. Maar op sociale media zijn de reacties nogal wisselend. Naast de nodige complimenten voor het eindontwerp doen veel mensen hun beklag over wat zij zien als gemeentelijke geldverspilling.

Dat ontwerp verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van Haarlemmermeer. Eeuwenlang was het gebied, toen nog een groot meer, met zijn plotselinge overstromingen een dreiging voor de hele regio tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam. Pas in 1852 werd het meer ingepolderd.

"In Nieuw-Vennep staat nog heel veel achterstallig onderhoud op de planning waar nooit geld voor is, kopen we er een kunstwerk voor waar heel weinig mensen opzitten te wachten," zegt de een. Een ander meent dat het "geld beter te besteden is voor leuke dingen voor de jeugd."

Een woordvoerder van de gemeente raamt de totale kosten voor het kunstwerk op 175.000 euro. In reactie op de geldbezwaren van de Haarlemmermeerders legt zij uit dat het geld uit een pot komt die de gemeente ieder jaar reserveert voor beeldende kunst: "Met de plaatsing van beeldende kunst in de openbare ruimte willen we de gemeente nog verder verfraaien."

's Avonds het licht uit

Geld is niet de enige zorg. Een enkeling vraagt zich af of het wel veilig is om het opvallende kunstwerk naast de Drie Merenweg te plaatsen, waar afgelopen jaar meerdere zware ongelukken plaatsvonden. Daarbij viel zelfs een dode. Is een metershoge wolf dan wel zo'n slim idee, vragen zij zich af.

De woordvoerder laat weten dat er rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid: "Daar zijn we ons bewust van, daarom is er onder andere voor gekozen om het kunstwerk in de avond niet te verlichten."